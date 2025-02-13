Apple заключила контракт с Alibaba

Компания Alibaba объявила о партнёрстве с Apple для предоставления функций искусственного интеллекта на iPhone в Китае. В настоящее время функции Apple Intelligence ещё не активированы в стране, что, как считается, стало одной из причин падения продаж iPhone на местном рынке. «Они вели переговоры с несколькими компаниями в Китае, но в итоге выбрали нас. Apple хочет использовать наш ИИ для своих телефонов. Для нас большая честь сотрудничать с такой великой компанией, как Apple», — заявил председатель Alibaba Джозеф Цай. Однако это объявление не снимает вопросов о том, с какими ещё китайскими технологическими компаниями Apple может заключить партнёрство для реализации своих ИИ-функций.

По сообщениям инсайдеров, компания рассматривала модели от Tencent, ByteDance и DeepSeek и, возможно, продолжит сотрудничество с другими фирмами в будущем. Согласно отчёту The Information, Apple продолжает работать с Baidu над поисковыми функциями на основе ИИ, способными обрабатывать изображения и текст, а также над улучшением китайской версии Siri. За пределами Китая Apple Intelligence использует комбинацию фирменных технологий Apple и ChatGPT от OpenAI, который недоступен в Китае. Пока неясно, последует ли Apple аналогичному подходу на китайском рынке, возможно, с несколькими партнёрами. Любые ИИ-функции, предназначенные для потребителей, требуют одобрения регулирующих органов, и, по данным The Information, Apple и Alibaba уже подали необходимые документы.
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