Apple заключила контракт с Alibaba

По сообщениям инсайдеров, компания рассматривала модели от Tencent, ByteDance и DeepSeek и, возможно, продолжит сотрудничество с другими фирмами в будущем. Согласно отчёту The Information, Apple продолжает работать с Baidu над поисковыми функциями на основе ИИ, способными обрабатывать изображения и текст, а также над улучшением китайской версии Siri. За пределами Китая Apple Intelligence использует комбинацию фирменных технологий Apple и ChatGPT от OpenAI, который недоступен в Китае. Пока неясно, последует ли Apple аналогичному подходу на китайском рынке, возможно, с несколькими партнёрами. Любые ИИ-функции, предназначенные для потребителей, требуют одобрения регулирующих органов, и, по данным The Information, Apple и Alibaba уже подали необходимые документы.