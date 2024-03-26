Apple заключила соглашение с Baidu для ИИ в iOS 18

Пока компания Apple, по информации некоторых инсайдеров, обсуждает с Google использование искусственного интеллекта Gemini в предстоящих версиях iOS, в Китае такой план невозможен, учитывая запрет на сервисы Google и прочие ограничения американских сервисов. Соответственно, компания Apple нашла выход — производитель будет использовать искусственный интеллект от компании Baidu. Да, журналисты из Китая сообщают, что поисковой гигант Baidu намерен предоставлять услуги искусственного интеллекта для новых устройств компании Apple — только в Китае, конечно, потому что за пределами страны необходимости в этом ИИ просто нет. Соответственно, можно предположить, что Baidu будет поставщиком генеративного искусственного интеллекта для Apple начиная с iOS 18 — операционная система должна выйти этой осенью.

По мнению специалистов, Apple обсуждала эту коллаборацию с Alibaba и другой неназванной китайской компанией, предоставляющей большие языковые модели, прежде чем в конечном итоге выбрать Baidu. При этом стоит понимать, что в Китае большие языковые модели проходят достаточно серьёзное модерирование, так что их не так уж много, плюс Apple явно хотела получить топовое решение нового поколения с наибольшим количеством параметров. И теперь можно с уверенностью сказать, что производитель делает акцент на ИИ — если в Китае уже заключили данное соглашение, то в ближайшем будущем будет партнёрское соглашение и в других странах с другими компаниями.