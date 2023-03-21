Apple заняла 75% рынка флагманских смартфонов

Когда в сентябре прошлого года компания Apple официально представила миру свои новые смартфоны из линейки iPhone 14, пользователи активно негодовали относительно того, что у этого смартфона недостаточно новых фишек и что в целом устройства достаточно странные и устаревшие. Продажи шли не очень хорошо и аналитики мобильного рынка даже прогнозировали, что производитель захочет снизить стоимость своих устройств из-за того, что они продаются просто ужасно, но в итоге оказалось, что iPhone 14 очень даже востребованное устройство. Дело в том, что сегодня появилась свежая информация от американских аналитиков, которые заявили, что в сегменте флагманских смартфонов компания Apple уверенно и достаточно легко завоевала 75% от всего рынка.

Да, только представьте себе — компания, которая вроде как провалила релиз нового флагманского устройства, смогла легко забрать себе большую часть рынка, оставив конкурентам всего 25%. И эти 25% разделены между всеми производителями в мире, то есть крупнейшие игроки смогли захватить только четверть от всего рынка флагманских смартфонов. Вероятно, дело в том, что хотя смартфоны линейки iPhone 14 выглядят достаточно слабо и не внушают доверия в плане производительности или каких-либо нововведений, пользователи доверяют бренду и понимают, что если купить iPhone 14, то он будет работать многие годы и потом его можно будет легко продать на вторичном рынке, тогда как смартфоны конкурентов через пару лет уже можно отправлять на свалку.