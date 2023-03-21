Apple заняла 75% рынка флагманских смартфонов

Когда в сентябре прошлого года компания Apple официально представила миру свои новые смартфоны из линейки iPhone 14, пользователи активно негодовали относительно того, что у этого смартфона недостаточно новых фишек и что в целом устройства достаточно странные и устаревшие. Продажи шли не очень хорошо и аналитики мобильного рынка даже прогнозировали, что производитель захочет снизить стоимость своих устройств из-за того, что они продаются просто ужасно, но в итоге оказалось, что iPhone 14 очень даже востребованное устройство. Дело в том, что сегодня появилась свежая информация от американских аналитиков, которые заявили, что в сегменте флагманских смартфонов компания Apple уверенно и достаточно легко завоевала 75% от всего рынка.

Да, только представьте себе — компания, которая вроде как провалила релиз нового флагманского устройства, смогла легко забрать себе большую часть рынка, оставив конкурентам всего 25%. И эти 25% разделены между всеми производителями в мире, то есть крупнейшие игроки смогли захватить только четверть от всего рынка флагманских смартфонов. Вероятно, дело в том, что хотя смартфоны линейки iPhone 14 выглядят достаточно слабо и не внушают доверия в плане производительности или каких-либо нововведений, пользователи доверяют бренду и понимают, что если купить iPhone 14, то он будет работать многие годы и потом его можно будет легко продать на вторичном рынке, тогда как смартфоны конкурентов через пару лет уже можно отправлять на свалку.
Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition получил дату выхода…
Компания Realme объявила, что официальный релиз смартфона Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition состоится 10…
Клон iPhone 14 стал хитом продаж в Китае …
В конце прошлого года мы писали о бюджетном смартфоне LeEco Y1 Pro+, главной особенностью которого стал с…
Глобальная версия Red Magic 8 Pro уже доступна для заказа …
Компания ZTE начала принимать заказы на международную версию смартфона Red Magic 8 Pro, открытые продажи …
Стала известна цена глобальной версии Vivo X90 …
Сетевые источники поделились информацией о малазийских ценах на смартфоны серии Vivo X90, которые уже дав…
Представлен ноутбук Honor MagicBook X 16 Pro 2023…
Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook X Pro 2023 года, которые получили 14 и …
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка…
Возвращается интерес к телефонам-раскладушкам. На Android это смартфоны с гибким экраном, но пока высоким…
Смартфон Nokia C12 с 2 ГБ ОЗУ оценен в 120 евро…
Компания HMD Global пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью C12, которая обойдется в 120…
Смартфон OnePlus Ace 2V показали на фото …
Индийский инсайдер Абхишек Ядав поделился фотографиями и подробностями о смартфоне OnePlus Ace 2V, котор…
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor