Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone

Компания Apple запатентовала новый патент на смартфон.

В патентной документации описан необычный смартфон, полностью выполненный из стекла.

Судя этому патенту, у гаджета нет ни кнопок, ни разъемов, а всю площадь занимает один лишь дисплей. Компания Apple предлагает использовать специальную версию операционной системы для такого гаджета.

Так как у смартфона, по сути, нет ни фронтальной, ни задней панели, устройство будет запоминать, какой стороной пользователь его взял, чтобы выводить туда домашнюю страницу.