Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone

2020-02-23, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Apple iPhone; [39]
Компания Apple запатентовала новый патент на смартфон.

В патентной документации описан необычный смартфон, полностью выполненный из стекла.

Судя этому патенту, у гаджета нет ни кнопок, ни разъемов, а всю площадь занимает один лишь дисплей. Компания Apple предлагает использовать специальную версию операционной системы для такого гаджета.

Так как у смартфона, по сути, нет ни фронтальной, ни задней панели, устройство будет запоминать, какой стороной пользователь его взял, чтобы выводить туда домашнюю страницу.


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