Apple заплатит $1 миллион за взломанные iPhone

На ежегодной конференции по безопасности Black Hat в Лас-Вегасе представители Apple объявили о запуске расширенной программы по вознаграждению за найденные уязвимости в продуктах.

Вознаграждение

Если раньше максимальная награда за найденные уязвимости составляла $200 тысяч, то теперь компания готова заплатить $1 миллион. Это самая большая награда не только в Apple, но и среди всех технологических компаний.

Эту сумму выплатят за уязвимости в iOS, которые позволяют получить полный доступ к устройству без какого-либо физического взаимодействия с устройством. За ошибки, обнаруженные в macOS, tvOS, watchOS и iCloud, обещают до $200 тысяч. $500 тысяч можно получить, выявил бреши в безопасности, которые позволяют хакерам получить доступ к пользовательским данным.

Чтобы упростить работу «белым хакерам», Apple выделит специальные смартфоны, на которых отключены некоторые меры безопасности. Попытать свои силы может каждый желающий.