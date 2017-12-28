Apple зарабатывает с продаж одного смартфона в 5 раз больше, чем Samsung

2017-12-28, Автор - Владимир Байзаров; [51]
Каждый реализованный смартфон приносит в копилку Apple в пять раз больше прибыли, чем Samsung. Такую занятную статистику привела аналитическая компания Counterpoint Research. По подсчетам экспертов, прибыль с продаж одного iPhone в третьем квартале 2017 года составила 151 долларов, а у Samsung она равна 31 доллара. У других производителей и того хуже: Huawei, Oppo и Vivo имеет с одного смартфона всего 13–15 долларов, а Xiaomi и вовсе два доллара!

Согласно данным Counterpoint Research за июль–сентябрь 2017 года, на Apple приходится около 60 % прибыли на мировом рынке смартфонов против 86 % годом ранее. Доля корейского гиганта равна 26 %, тогда как в 2016 году данный бизнес был убыточным для Samsung из-за катастрофы с Galaxy Note 7. Замыкает тройку самых прибыльных производителей смартфонов компания Huawei с показателем в 4,9 %. В пятерку вошли и две другие крупные китайские компании Oppo (4 %) и Vivo (3,1 %).


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