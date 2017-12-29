Apple зарабатывает в пять раз больше Samsung

Появилась информация о прибыли компаний с каждого проданного смартфона. Стоит понимать, что когда вы покупаете смартфон в магазине, то далеко не вся его цена является чистой прибылью и у каждого производителя свои накрутки, расходы и так далее. Так вот, оказалось, что больше всего с каждого проданного смартфона получает Apple - по 151 доллару с каждого проданного гаджета. Для сравнения - Samsung с каждого смартфона получает 31 доллар прибыли, что говорит о том, что корейский производитель накручивает стоимость в пять раз меньше своего яблочного конкурента. Собственно, у китайских смартфонов прибыль с продажи единицы техники вообще смешная - после вычета налогов, расходов на логистику и маркетинг, некоторые бренды получают по 2 доллара с каждого проданного устройства. По два доллара, Карл!