Apple заработает больше денег

Аналитики сообщают, что в третьем квартале 2019 года компания Apple, вероятно, увеличит свои доходы. Пока что это весьма странная информация, если учитывать, что компания Apple наоборот несет убытки и постепенно проигрывает по всем фронтам своим основным конкурентам. Но, аналитики уверены, что производитель покажет несколько крутых устройств и они позволят резко поднять уровень продаж. Учитывая, что у Apple накрутка на любой продукт составляет почти 500%, резкое повышение количества продаваемых продуктов позволит заработать приличное количество средств в весьма короткий период. Оставайтесь на связи и мы расскажем вам все самое интересное по этому поводу. Хотя, конечно, и так понятно, что у Apple есть четкий план на победу.