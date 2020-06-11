Apple зарегистрировала девять iPhone

На просторах интернета появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple вроде как зарегистрировала сразу девять смартфонов, которые будут представлены в сентябре этого года. Почему-то в сети многие решили, что это значит, будто компания покажет сразу девять смартфонов и это будет огромное разнообразие. На самом же деле это не так, просто производитель принял решение выпустить три смартфона, а у каждого гаджета будет иметься три варианта памяти. Естественно, у каждого смартфона с объемом памяти должна быть своя маркировка, вот и получается три разных гаджета с тремя типами объема памяти. Исходя из этого и получилось девять наименований гаджета, хотя на самом деле новых устройств покажут всего три варианта.