Apple зарегистрировала сразу 11 новых моделей iPhone

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая дает право на продажи в России и странах, входящих в Евразийское содружество, появились 11 новых моделей смартфонов Apple.

Устройства проходят под кодовыми обозначениями A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 и A2223. К сожалению, характеристики и точные названия ЕЭК не раскрывает.

Судя по всему, это новые iPhone 2019 года, которые по традиции дебютируют осенью. Конечно, 11 их не будет. По слухам, в этом году Apple выпустит тоже три модели — наследников прошлогодних iPhone XR, iPhone XS и XS Max. А на сайте ЕЭК, скорее всего, указаны их модификации. Также в документах указана iOS 12, но новинки «из коробки» должны получить iOS 13. Новую ОС должны анонсировать на конференции разработчиков WWDC 2019 3 июня. Многочисленные утечки также приписывают смартфонам новый процессор Apple A13, тройные камеры и много расцветок.