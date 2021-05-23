Aqua Computer представила водоблок и заднюю панель для серии AMD RX 6800/6900

Компания Aqua Computer представила водоблок и заднюю панель для видеокарт серии AMD Radeon RX 6800/6900.

Новые продукты совместимы с эталонными видеокартами RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT. Доступны версии из чистой или никелированной меди.

Крышка водоблока выполнена из акрилового стекла и окружена рамкой из анодированного алюминия черного цвета. Панель имеет 13 встроенных светодиодов.

Кроме того, компания представила заднюю панель с активным и пассивным охлаждением. В активном варианте используется тепловая трубка.

Водоблок из чистой меди оценен в 149,90 евро, а версия с никелированным покрытием в 164,90 евро. Пассивная задняя панель продается за 32,90 евро, а активная версия за 47,90 евро.