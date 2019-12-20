Aqua Computer выпускает контроллер для вентиляторов

Контроллер очень компактный, имеет размеры меньше кредитной карты. Оснащен восемью разъемами для вентиляторов. Каждый канал имеет защиту от перегрузки. Доступны два разъема для подключения устройств Aqua Computer RGB или других устройств сторонних производителей. Каждый из каналов может обработать до 90 светодиодов.

Снаружи корпус выполнен из анодированного алюминия с резиновой окантовкой, которое можно прикрепить к 2,5 дюймовому отсеку.

OCTO подключается к материнской плате через USB и настраивается через программное обеспечение Aqua Computer, aquasuite.