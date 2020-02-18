Aquos R5G официально доступен для заказа

Sharp выпустила смартфон Sharp Aquos R5G оснащенный новым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 865.

Aquos R5G предлагает 6,5 дюймовый дисплей IGZO с разрешением QHD + 3168 x 1440 пикселей. Телефон оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти с поддержкой расширения до 1 Тб, благодаря слоту microSD. Смартфон поставляется с операционной системой Android 10.

Компания Sharp оборудовала телефон селфи-камерой 16 Мп, четыре камеры расположены на обратной стороне. 48 Мп камера состоящая из двух 12 Мп камер и камеры ToF. Цена аппарата не известна.