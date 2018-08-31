Archos анонсировал новый смартфон Access 57 4G бюджетного класса

Состоялся анонс нового смартфона бюджетного класса Archos Access 57 4G. Гаджет получил 5,7-дюймовый экран с разрешением 960 на 480 точек. В основе аппарата лежит чипсет Spreadtrum SC9832E и 1 Гбайт ОЗУ. Камеры нового устройства также имеют скромные параметры: разрешение селфи-камеры составляет всего 2 МП, основная камера получила оптический модуль на 8 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 2400 мА.ч. Девайс базируется на Android 8.1 Oreo (Go edition). Предусмотрены адаптеры для беспроводных соединений Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11b/g/n, порт microUSB и аудиовыход стандартного образца на 3,5 мм. Продажи новинки ожидаются в октябре по цене 80 евро.