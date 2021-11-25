Arctic обновляет линейку 140-мм корпусных вентиляторов

Arctic один из ведущих производителей малошумных кулеров и компонентов для ПК, расширяет ассортимент RGB-вентиляторов 140-миллиметровыми вариантами серии P с PWM PST. P14 PWM PST A-RGB 0 дБ и P14 PWM PST RGB 0 дБ доступны уже сейчас как с одним вентилятором, так и в комплекте с тремя вентиляторами. Управление вентилятором PWM позволяет динамически регулировать скорость. При малой нагрузке вентиляторы корпуса автоматически переходят в бесшумный пассивный режим.

Благодаря 12 светодиодам RGB и вентиляторам ARCTIC P14, корпус будет светиться выбранным вами цветом, в версии A-RGB световые эффекты практически не ограничены. P14 PWM PST A-RGB и RGB протестированы на совместимость со стандартами (A-) RGB ведущих производителей материнских плат и поэтому совместимы с их разъемами и программным обеспечением. Это делает установку и настройку особенно простой. P14 PWM PST RGB 0 дБ доступен в Value Pack с программным контроллером освещения ARCTIC, который позволяет свободно настраивать режимы светодиодов в дополнение к многочисленным предустановкам. Вентиляторы ARCTIC P спроектированы для высокого статического давления благодаря изогнутым лопастям и создают целенаправленный воздушный поток даже при повышенном сопротивлении воздуха, что эффективно и бесшумно снижает температуру ПК. В качестве альтернативы освещением вентилятора можно управлять с помощью внешнего контроллера. Это делает их одинаково подходящими как для корпусных вентиляторов, так и для радиаторов. Синхронное управление скоростью нескольких вентиляторов обеспечивается технологией PWM Sharing Technology (PST).