Arctic представила кулер Freezer 4U-M специально для AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX

Буквально вчера был официально представлен совершенно новый процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX, который в пиковых нагрузках потребляет 350 Вт энергии. Согласно законам физики, столько же тепла он выделяет в процессе работы, и это тепло нужно где-то рассеивать — не каждый кулер способен охладить такой процессор. В связи с этим компания Arctic представила передовой кулер Freezer 4U-M, разработанный специально для этого процессора. Для того, чтобы этот кулер мог надёжно рассеивать большое количество тепла, производитель использовал внушительный радиатор из алюминия - радиатор оборудован большим числом ламелей, что позволяет более эффективно рассеивать тепло, и сам радиатор имеет внушительную площадь.

Естественно, этот процессорный кулер оснащён множеством медных тепловых трубок, чтобы максимально эффективно отводить тепло от процессора. В данной модели установлено целых 16 медных тепловых трубок, что гарантирует эффективное охлаждение. Кроме того, на этом кулере размещены два вентилятора диаметром 120 мм, что способствует созданию мощного потока воздуха, эффективно охлаждая систему и заменяя горячий воздух холодным. На данный момент нет официальных результатов тестирования этой системы охлаждения, однако, если компания утверждает, что она разработала этот кулер специально для данного процессора, можно с уверенностью сказать, что он будет справляться с охлаждением на высоком уровне.
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