Arctic представляет новые башенные кулера i35 A-RGB и A35 A-RGB

ARCTIC, один из ведущих производителей малошумных кулеров и компонентов для ПК, добавляет новый башенный кулер A-RGB в свою флагманскую серию Freezer i35 A-RGB / A35 A-RGB. Оснащенный мощным 120-миллиметровым вентилятором P-Fan, он продолжает традицию высокой эффективности охлаждения и долговечности из линейки кулеров и расставляет впечатляющие световые акценты.

Новый кулер теперь доступен в двух конфигурациях, поддерживающих высокую производительность новейших процессоров AMD или Intel, включая новейшие процессоры Intel с разъемом LGA1700. Благодаря компактным размерам 133 x 91 мм Freezer i35 A-RGB / Freezer A35 A-RGB гарантирует практически неограниченную совместимость с оперативной памятью. Адаптированная система крепления с двумя подпружиненными винтами проста в обращении и обеспечивает идеально равномерное монтажное давление. Новые башенные кулера также впечатляют своей первоклассной производительностью. Четыре тепловые трубки Direct-Touch и улучшенная конструкция блока ребер обеспечивают отличную передачу тепла от процессора к радиатору. В сочетании с удостоенным наград вентилятором P-fan и включенной пастой MX-5 с максимальными характеристиками теплоотвод просто великолепен.