Arctic выпускает охлаждение 33 eSports ONE

Arctic добавляет новую модель к своей успешной серии охлаждений 33: морозильник 33 eSports ONE. Этот мощный процессорный кулер впечатляет своей высокой охлаждающей способностью, простой системой крепления и новым дизайном с яркими вентиляторами.Тепловые трубки охлаждения распределяют тепло идеально в ребра радиатора. Специальное тепловое покрытие алюминиевых ребер обеспечивает оптимизированную теплоотдачу и в сочетании со смещенными тепловыми трубками улучшенные характеристики охлаждения.