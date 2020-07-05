Arctic выпустила серию процессорных кулеров Freezer 13X и Freezer i13X CO

Arctic выпустила преемника кулера Freezer 13. Новая серия кулеров Arctic Freezer 13X включает четыре варианта. Они обеспечивают совместимость, как для процессоров AMD, так и для Intel, включая новый разъем Intel LGA 1200. Установленный 92 мм вентилятор имеет скорость вращения в диапазоне от 300 об/мин до 2000 об/мин.

Радиатор кулера насчитывает 44 охлаждающих ребра. От основания отходят 3 медные тепловые трубки толщиной 6 мм. Производитель заявляет, что охлаждением было улучшено на 5% по сравнению с предыдущей версией. На серию Arctic Freezer 13X действует 6 лет гарантии.