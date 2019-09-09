Arctis 1 Wireless гарнитура для видеоигр

SteelSeries представила беспроводную гарнитуру для видеоигр Arctis 1 Wireless.

Модель совместима не только с ПК, но еще с консолями Android, PS4 и Switch. Но можно подключить даже к контроллеру Xbox с помощью кабеля 3.5 мм. Arctis 1 Wireless подключаются через беспроводной передатчик USB Type-C.

Стальное оголовье и тканевые амбушуры Airweave обеспечат высокий комфорт при использовании гарнитуры. Наушники имеют съемный микрофон с шумоподавлением и частотой 100-6500 Гц.

SteelSeries обеспечивает 20-часовую автономию и 9-метровую зону покрытия через беспроводное соединение без потерь в диапазоне 2,4 ГГц.

Беспроводные наушники Arctis 1 Wireless уже можно купить на официальном сайте.