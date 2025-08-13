Arm представила технологию апскейлинга NSS для смартфонов

Мобильный гейминг и мобильная графика готовятся к серьёзному рывку благодаря новой технологии Neural Super Sampling от Arm, которая была представлена на SIGGRAPH 2025. Этот AI-инструмент апскейлинга призван обеспечить мобильным устройствам картинку уровня десктопных ПК, сочетая рендеринг в более низком разрешении с продвинутой обработкой нейросетями. NSS будет встроена в новое поколение графики Mali и, по словам Arm, позволит флагманским Android-смартфонам и игровым гаджетам выдавать более чёткое изображение, плавный FPS и при этом сохранять время автономной работы. Принцип работы NSS заключается в том, что кадры рендерятся в уменьшенном разрешении, а затем проходят апскейлинг с помощью обученной нейросети, работающей на встроенных в графических ускорителях нейроускорителях.

Arm показала апскейлинг с 540p до 1080p, при котором итоговое изображение почти не уступает нативному, но требует значительно меньше ресурсов. По внутренним тестам компании, обработка одного кадра занимает всего 4 мс, что позволяет сохранять высокий FPS без лишней нагрузки на батарею. Одним из ключевых преимуществ NSS является минимизация артефактов, характерных для старых методов апскейлинга — таких как смазывание или «призраки» на движущихся объектах. Нейросеть заполняет недостающие детали, выдавая более чистую и гладкую картинку, что усиливает эффект погружения в игровой процесс. Кроме игр, технология сможет ускорять и другие ресурсоёмкие мобильные задачи.
