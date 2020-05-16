Asetek представила Rad Card GPU Cooler

В последнее время системы жидкостного охлаждения стали все более популярными, так как пользователи понимают, что подобные системы действительно могут принести пользу при сборке компьютера, как игрового, так и рабочего. Теперь же в продажу поступит новая система Asetek Rad Card GPU Cooler, которая выглядит достаточно привлекательно и при этом устанавливается в слот видеокарты. Это уникальное решение, у которого пока что нет аналогов на рынке, которое позволит охладить систему на совершенно новом уровне. Проблема только в том, что стоимость продукта не называется, хотя вроде как система уже вскоре отправится в официальную продажу. Ждем в местных магазинах и тогда можно будет говорить о преимуществах и недостатках данного решения.

Комментарии и отзывы Asetek Rad Card GPU Cooler
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