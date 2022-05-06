Ассистент Google теперь умеет самостоятельно менять пароли

Год назад компания Google официально заявила, что голосовой помощник Assistant предложит изменить скомпрометированные пароли, и теперь компания всерьез выполняет это обещание. Информационное издание Android Police отмечает, что предупреждения Assistant теперь распространяются на пользователей Chrome, в том числе на Android. Войдите на сайт с скомпрометированным паролем, и вы сразу же получите знакомое предупреждение «измените свой пароль», а на некоторых сайтах — возможность автоматического внесения этого изменения помощником. Вы можете взять на себя управление в любой момент, но это будет полезно, если вы не хотите тратить время на разработку безопасной замены входа.

Помощник использует ИИ из веб-версии Google Duplex для навигации по веб-сайтам и применения изменений пароля. Он знает, как нажимать, прокручивать и заполнять формы, которые обычно требуют вмешательства человека. На данный момент эта функция работает не на каждом веб-сайте. Однако с тех пор, как в мае прошлого года на конференции Google I/O инструмент Assistant Password был доступен лишь относительно небольшой группе пользователей, ситуация очень сильно изменилась — сервис уже активно тестируется среди множества пользователей по всему миру. Расширенный доступ по-прежнему представляет собой значительное улучшение и может быть чрезвычайно полезным, если вы когда-нибудь станете жертвой утечки данных, которая раскрывает ваши данные для входа — сейчас это повсеместно происходит.
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