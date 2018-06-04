Asus ROG Phone для настоящих геймеров...

В сети активно обсуждают новый смартфон Asus ROG Phone, который вроде как может выйти в продажу в самое ближайшее время. По мнению аналитиков мобильного рынка, это будет вполне классический девайс с высокой производительностью и хорошим дисплеем. Но, нужно понимать, что игровой смартфон от любого другого флагмана на рынке сейчас отличается только наличием дизайна с дерзкими переходами и элементами раскраски, во всех остальных параметрах это вполне обычный смартфон. Тем не менее, многие пользователи в восторге от того, что столь крупный производитель планирует выпустить игровое устройство. Добавить потом к нему геймпад, а у компании такой имеется для смартфонов, плюс добавить батарею портативную и можно играть из любой точки мира. Посмотрим, что будет на момент официального релиза девайса.