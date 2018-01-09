Asus ROG Swift PG65 официально анонсировали

Анонс компании ASUS удивил рынок геймеров настолько, что просто голова идет кругом - официально представлен монитор Asus ROG Swift PG65, который создавали специально для тех геймеров, которые не хотят играть на компактных мониторах и хотят получить от своего игрового погружения максимум удовольствия. Данный монитор, как вы уже догадались из названия, будет радовать вас диагональю в 65 дюймов, тогда как разрешение составит 4К. Этого вполне достаточно для того, чтобы вы играли в игры и получали столько удовольствия, сколько вообще возможно. Далее, здесь имеется технология G-Sync, которая синхронизирует кадры с видеокарты и монитора, а частота смены кадров составляет 120 Гц. Этого с головой достаточно для того, чтобы монитор покорил пользователей даже при очень высокой стоимости. А она будет высокой.