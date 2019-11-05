Asus ZenFone 6 теперь можно обновить до Android 10

Смартфон Asus Zenfone 6 является одним из самых функционально упаковано телефонов в ценовом сегменте до $ 500. Помимо великолепной вращающейся камеры, быстродействия и массивной батарей емкостью 5000 мАч, телефон оснащен чистой версией Android.

Компания начала распространять обновление Android 10 на свои смартфоны, которое было выпущено всего два месяца назад и до сих пор работает только на избранной группе устройств. Свежая прошивка весит всего 800 МБ и содержит все новые функции, такие как улучшенное управление конфиденциальностью, новая навигация жестами, общесистемный темный режим и улучшенное цифровое самочувствие.