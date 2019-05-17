Asus ZenFone 6 за €499

Компания Asus представила свой новый флагман ZenFone 6, который, как гласит лозунг «Defy ordinary», бросает вызов обыденности.

Самая главная особенность флагмана — его камера. Она здесь одна, но может выступать в роли и основной, и фронтальной. Все дело в механизме, который позволяет поворачивать камеру: в обычном положении она расположена на задней панели, но можно перевернуть модуль — и тогда камера располагается над экраном и служит в качестве фронталки.

Всего поддерживается 18 положений, поэтому снимать можно с разных ракурсов.

Производитель уверяет, что выдвижной блок прочный — он изготовлен из металлического сплава, который в 4 раза прочнее нержавеющей стали. Кроме того, есть защита от повреждений: акселерометр «чувствует» падение смартфона, и камера возвращается в исходное положение.

Сама камера двойная: это 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 (f/1.79) и 13-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик с охватом 125 градусов (f/2,4). Такая камера умеет снимать видео 4К с частотой 60 к/с, есть электронная стабилизация, режимы HDR, HDR+, панорама и ночной.

Asus ZenFone 6 получил 6,4-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 2340×1080 пикселей. Из-за того, что фронтальной камеры нет — экран лишился вырезов и разъемов и занимает 92% площади панели. Внутри топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища. Объем памяти можно увеличить еще на 2 ТБ с помощью карты памяти, для которой предусмотрен отдельный слот (то есть выбирать между картой памяти и второй SIM-картой не придется). Емкость аккумулятора довольно приличная — 5000 мАч. К тому же, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт (адаптер идет в комплекте).

Не забыли и про NFC. Также есть модем LTE, адаптеры Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и стереодинамики и кнопка на боковой грани, которую можно настроить под свои потребности. Работает новинка под управлением ОС Android 9.0 Pie с фирменным интерфейсом ZenUI 6, но во втором полугодии обещают свежий Android 10.