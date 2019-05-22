Asus ZenFone Max (M2) начала получать обновление Android Pie

В начале апреля Asus выпустил обновление Android Pie для Zenfone Max M2 в Индии, а сейчас прошивка, наконец-то, добралась до глобальной версии смартфона.

Обновление вышло с номером сборки 16.2018.1905.42 и майским патчем безопасности. Разработчики компании изменили интерфейс и добавили множество новых функций, включая Adaptive Battery и Adaptive Brightness на основе ИИ для оптимизации заряда батареи и яркости экрана. Кроме этого, они улучшили производительность аппарата.

Прошивку уже начали распространяют волнами на смартфоны. В ближайшие дни она будет доступна всем пользователям.