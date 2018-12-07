Asus ZenFone Max Pro M1 получит Android 9.0 Pie в феврале

Долгоиграющий смартфон Asus ZenFone Max Pro (M1), который вышел в июне с предустановленной ОС Android 8.1 Oreo, обновится до Android 9.0 до конца февраля 2019 года. По крайней мере, так говорит техническая поддержка тайваньского производителя.

Напомним, что Zenfone Max Pro M1 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+5 Мп или 16+5 Мп, фронтальной камерой на 8 или 16 Мп, двумя слотами под SIM-карты и одним под карты памяти microSD, а также аккумулятором на 5000 мАч.