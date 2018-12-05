Asus ZenFone Max Pro M2 на Snapdragon 660 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования недорогих смартфонов Asus ZenFone Max M2 и Max Pro M2, которые будут представлены на следующей недели. Как можно заметить из скриншотов, младшая модель получит процессор Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и Android 8.1.0, хотя слухи прочили ей более производительные SoC Snapdragon 632 или Snapdragon 636. Старшей модели достался популярнейшая платформа Snapdragon 660. Первый набрал в однопоточном и многоядерном тестах 1255 и 4791 балл, а второй – 1481 и 5549 баллов, соответственно. Официальный анонс смартфонов ожидается 11 декабря.