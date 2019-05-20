Asus Zenfone 6 — идеальный смартфон

Недавно компания Asus представила свой новый флагман Asus Zenfone 6. Этот смартфон был разработан с целью дать опытным пользователям все, чего они хотят. И компания подошла на удивление близко к этому параметру, учитывая цену в 500 евро.

У Asus были определенные дизайнерские цели. Asus Zenfone 6 изначально должен был быть не шире 75 мм, что определило размер экрана — 6,4 дюйма и чтобы извлечь из него полную выгоду, на нем нет выемок или дырок для камеры.

Вместо этого был разработан откидной механизм, который направляет заднюю камеру вперед. Это комбинация из 48-мегапиксельной Sony IMX586 (0,9 мкм пикселей, диафрагма f / 1,8) и 13-мегапиксельной камеры со сверхшироким углом обзора 125 °.

Камера может записывать видео в формате 4K со скоростью 60 fps с электронной стабилизацией изображения даже в режиме селфи. Механизм поворота можно использовать для автоматической съемки панорам или отслеживания движения, чтобы держать объект в кадре. Asus также разработала HDR + Enhanced и Night Mode, которые основаны на многокадровом синтезе для улучшения качества изображения.

Камера может записывать видео в формате 4K со скоростью 60 fps с электронной стабилизацией изображения даже в режиме селфи. Механизм поворота можно использовать для автоматической съемки панорам или отслеживания движения, чтобы держать объект в кадре. Asus также разработала HDR + Enhanced и Night Mode, которые основаны на многокадровом синтезе для улучшения качества изображения.

Что касается характеристик, Asus Zenfone 6 оснащен чипсетом Snapdragon 855, и имеет до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища UFS 2.1. Кроме того, Asus не хотела выбирать между двумя SIM-картами и дополнительным хранилищем, поэтому в слот для карты можно установить две SIM-карты и microSD.

Также смартфон оснащен двумя динамиками и имеет сертификат Hi-Res Audio. Asus даже в комплекте поставляет наушники ZenEar (также сертифицированных Hi-Res), которые можно подключить к разъему 3,5 мм. А если вы хотите использовать беспроводную связь, вы получите качественный звук aptX HD.

После положительного отклика от своей серии Max, Asus захотел большой аккумулятор для Zenfone 6, и ему удалось вместить огромную батарею емкостью 5000 мАч. Он заряжается только при 18 Вт, но благодаря своей мощности зарядное устройство может дольше оставаться в режиме «постоянного тока». Беспроводная зарядка не была включена, потому что, по мнению Asus, это отрицательно сказывается на долговечности батареи. ZenUI 6 был полностью обновлен и выглядит почти полностью как стандартный Android 9 Pie, на котором он основан. По-прежнему существуют различные улучшения Asus, и компания пообещала уделить первоочередное внимание обновлению до Android 10 Q, и в будущем она выпустит следующую версию, «11 R». Asus Zenfone 6 официально будет доступен 23 мая на сайте asus-store.ru