Asus анонсирует 49-дюймовый VG49V и 31,5-дюймовый монитор CG32

2018-06-05, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Asus VG49V; [72]
Asustek анонсировала два новых монитора, оба имеют поддержку FreeSync при подключении через HDMI для совместимых консолей. VG49V - ультраширокий изогнутый экран с разрешением 3840 × 1080. Вторая модель - C G32 использует 31,5-дюймовую 4K-панель сразрешением 3840 x 2160. Они поддерживают технологию HDR и адаптивную скорость обновления.

Asus CG32UQ

Asus CG32UQ с 31,5 дюйма имеет более традиционное соотношение сторон 16: 9, а с Adaptive-Sync и HDR10. В общей сложности 38 настраиваемых RGB светодиодов встроены в заднюю часть монитора. Всякий раз, когда вы играете в игры, смотрите фильмы или даже сидите на рабочем столе Windows, Halo Sync сопоставляет цвета светодиодов с тем, что происходит вдоль границ экрана. Диапазон Adaptive-Sync составляет от 40 до 60 Гц как через DisplayPort, так и HDMI , Экран может отображать 95 процентов цветового пространства dci-p3 и оснащен сертификатом VESA DisplayHDR 600, который равен максимальной яркости 600 кд / м². Adaptive-Sync работает не только через вход DisplayPort 1.2, но и со всеми тремя HDMI 2.

Asus VG49V

Если вам нравятся мониторы побольше, вы можете посмотреть на VG49V, этот монитор имеет соотношение сторон 32: 9, с диагональю 49-дюйма, панель имеет кривизну 1800R и имеет частоту обновления 144hz. Монитор поддерживает частоты обновления экрана 48-144 Гц и технологию Adaptive-Sync. Производитель отмечает «сверхмалое» размытие динамичных изображений и время отклика 1 мс. Он оснащен двумя входами HDMI 2.0 и одним входом DisplayPort 1.2, парой динамиков мощностью по 5 Вт и разъемом для наушников.


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