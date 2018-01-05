Asus анонсирует ProArt PQ22UC 21.6in Ultra HD HDR OLED-монитор

Asus анонсировала свой ProArt PQ22UC, 21,6-дюймовый OLED-монитор с большим разрешением в 3840x2160 пикселей, совместим с HDR. Экран предназначен для портативного монитора и весит около одного килограмма.ASUS ProArt PQ22UC не требует компромиссного редактирования контента и создания на дорогом профессиональным 4K OLED с поддержкой HDR. И вы можете использовать его не только дома, а так же с помощью ZenScreen Go MB16AP с батарейным питанием, который помещается в сумке для ноутбука и подключается к компьютерам или телефонам, чтобы обеспечить максимальную универсальность для всех, кто путешествует.