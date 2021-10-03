Asus набирает бета-тестеров для Android 12

Компания Asus начала набор тестировщиков для бета-обновления Zenfone 8 Android 12, которое будет поставляться с пользовательской оболочкой Android ZenUI 8 от Asus. После того, как Google выпустит стабильную сборку Android 12, пройдет некоторое время, прежде чем другие OEM-производители, включая Asus, смогут выпустить финальную сборку Android 12 для своих телефонов. Если вы являетесь пользователем Zenfone 8 и хотите перейти на Android 12, то у вас есть возможность до 13 октября, принять участие в бета-программе Android 12, перейдя в меню « Настройки» > « Система» > « Обновление системы» > «Зарегистрироваться в программе бета-тестирования».

Комментарии и отзывы Asus Zenfone 8
Samsung планирует сделать складные смартфоны более доступным...
Samsung планирует сделать складные смартфоны более доступнымС недавним запуском Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 Samsung еще больше снизила цены на новые складные сма...
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ...
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с Смартфоны на базе флагманской платформы Snapdragon 888 нельзя назвать доступными массовому пользователю, ...
Apple откажется от 120 Гц-дисплеев в iPhone 14...
Apple откажется от 120 Гц-дисплеев в iPhone 14Сообщается, что Apple планирует использовать OLED-дисплей по крайней мере для одной из четырех моделей ли...
Бета-тест Android 12 на Samsung Galaxy S21 стартует в сентя...
Бета-тест Android 12 на Samsung Galaxy S21 стартует в сентяКомпания Samsung официально объявила о том, что бета-тестирование фирменной надстройки One UI 4.0 на базе...
Смартфон Samsung Galaxy А22 вышел в России...
Смартфон Samsung Galaxy А22 вышел в РоссииКомпания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy А22, рекомендованная цена которого соста...
Включенный Google Pixel 6 Pro показали на фото...
Включенный Google Pixel 6 Pro показали на фотоВчера компания Google раскрыла дизайн и некоторые подробности о флагманских смартфонах Google Pixel 6 и P...
Трехлетний флагман Xiaomi Mi Mix 3 обновят до MIUI 12.5...
Трехлетний флагман Xiaomi Mi Mix 3 обновят до MIUI 12.5Компания Xiaomi объявила о том, что выпущенный почти три года назад флагманский слайдер Mi Mix 3 скоро по...
OnePlus Nord 2 показали на официальных рендерах...
OnePlus Nord 2 показали на официальных рендерахOnePlus уже официально подтвердила релиз смартфона OnePlus Nord 2 22 июля — компания даже начала раскрыва...
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor