Asus набирает бета-тестеров для Android 12

Компания Asus начала набор тестировщиков для бета-обновления Zenfone 8 Android 12, которое будет поставляться с пользовательской оболочкой Android ZenUI 8 от Asus. После того, как Google выпустит стабильную сборку Android 12, пройдет некоторое время, прежде чем другие OEM-производители, включая Asus, смогут выпустить финальную сборку Android 12 для своих телефонов. Если вы являетесь пользователем Zenfone 8 и хотите перейти на Android 12, то у вас есть возможность до 13 октября, принять участие в бета-программе Android 12, перейдя в меню « Настройки» > « Система» > « Обновление системы» > «Зарегистрироваться в программе бета-тестирования».