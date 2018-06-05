Asus представили ROG Ryujin, первое жидкостное охлаждение ROG

ROG Ryujin, флагманское жидкостное охлаждение от Asus, который станет доступен в разных размерах радиатора, включая 240-мм и 360-миллиметровую версию. Asus решила подключить вентилятор прямо к CPU насосу.

Asus ROG Ryuo является более простым решением, доступном в размерах 240 мм и 120 мм. Оба размера имеют 1,77-дюймовый цветной OLED-экран LiveDash на охлаждающем насосе, который может отображать статистику системы в реальном времени и персонализированные изображения или даже GIF. Они оснащены встроенным микро-вентилятором, обеспечивающим дополнительное охлаждение VRM и M.2, расположенным рядом с гнездом CPU. Серия ROG Ryujin также оснащена подсветкой Aura RGB, а также усиленной трубками с оплеткой для лучшей долговечности.