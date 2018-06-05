Asus представили ROG Ryujin, первое жидкостное охлаждение ROG

2018-06-05, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Asus ROG Ryujin; [87]
ROG Ryujin, флагманское жидкостное охлаждение от Asus, который станет доступен в разных размерах радиатора, включая 240-мм и 360-миллиметровую версию. Asus решила подключить вентилятор прямо к CPU насосу.

Asus ROG Ryuo является более простым решением, доступном в размерах 240 мм и 120 мм. Оба размера имеют 1,77-дюймовый цветной OLED-экран LiveDash на охлаждающем насосе, который может отображать статистику системы в реальном времени и персонализированные изображения или даже GIF. Они оснащены встроенным микро-вентилятором, обеспечивающим дополнительное охлаждение VRM и M.2, расположенным рядом с гнездом CPU. Серия ROG Ryujin также оснащена подсветкой Aura RGB, а также усиленной трубками с оплеткой для лучшей долговечности.


Комментарии:
Экосистема Razer Chroma будет доступна д...
Экосистема Razer Chroma будет доступна дRazer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о подключении устройств избранных с...
Переключатели Razer будут устанавливатьс...
Переключатели Razer будут устанавливатьсRazer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, сообщает об открытии права на использование М...
Intel выпускает юбилейный процессор Core...
Intel выпускает юбилейный процессор CoreС 50-летием Intel в следующем месяце, они выпускают процессор Core i7-8086K, который будет выпущен в огра...
Особенности строительства бани с бассейн...
Особенности строительства бани с бассейнБассейн — один из незаменимых элементов в любой бане. Оборудование подобной водной зоны актуально, есл...
Подробная информация о Battlefield V...
Подробная информация о Battlefield VBattlefield™ V — очень многогранная игра. Помимо дополнений и улучшений классической формулы, вас ждёт ма...
MSI анонсирует новый ноутбук GF63...
MSI анонсирует новый ноутбук GF63MSI подняла показала новый ноутбук на Computex 2018,MSI GF63. Вместе с ранее анонсированным GS65, ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Razer Abyssus Essential. Лучшая игровая мышка начального уровняОбзор Razer Abyssus Essential. Лучшая игровая мышка начального уровня
Обзор BLUBOO S3. Смартфон с бесконтактными платежами и емкой батарейкойОбзор BLUBOO S3. Смартфон с бесконтактными платежами и емкой батарейкой
Обзор Fujida Zoom Smart. Видеорегистратор с Wi-Fi и GPS-информаторомОбзор Fujida Zoom Smart. Видеорегистратор с Wi-Fi и GPS-информатором
Обзор HP EliteBook 1040 G4 и HP OMEN Accelerator GA1-1000ur. Ультрабук бизнес-класса для геймингаОбзор HP EliteBook 1040 G4 и HP OMEN Accelerator GA1-1000ur. Ультрабук бизнес-класса для гейминга
Обзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкойОбзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкой
Предварительный обзор ASUS ROG GL504. Дл...
Предварительный обзор ASUS ROG GL504. ДлРынок игровых ноутбуков довольно быстро развивается — еще пару лет назад мы даже не хотели говорить о дос...
Обзор TanksALot. Мультиплеер с танками...
Обзор TanksALot. Мультиплеер с танкамиВ последнее время разработчики мобильных проектов решили делать больше упор на варианты с мультиплеером. ...
Предварительный обзор Smartisan TNT Work...
Предварительный обзор Smartisan TNT WorkИногда на компьютерном рынке появляются устройства, которые лично мне кажутся очень странными. Суть в том...
Обзор Agony. Страшно противно...
Обзор Agony. Страшно противноЯ никогда не был особым фанатом хорроров, так как такие игры рассчитаны на игроков, которые любят острые ...
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooВ последнее время вышло достаточно много интересных смартфонов, но большинство из них не подходят для пут...
В России стартовало производство нового ...
В России стартовало производство нового Компания Ford Sollers сообщает об официальном старте серийного производства нового Ford EcoSport в России...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. Шик...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. ШикВ последнее время производители мобильных телефонов с известными именами стали просить за свои устройства...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как н...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как нМы долго ожидали релиза данного смартфона и пришло время посмотреть на то, что нам показала компания Xiao...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. Душе...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. ДушеУже на момент загрузки данной игры я понял, что это будет что-то предельно шикарное. Знаете, бывает такая...
Предварительный обзор HTC U12+. Практиче...
Предварительный обзор HTC U12+. ПрактичеОфициально представлен новый смартфон HTC U12+, который при всех своих крутых характеристиках и возможнос...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для сма...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для смаКогда я только услышал о данном приложении от своего знакомого, то не поверил. Он мне с уверенностью в ли...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 Смартфоны среднего класса всегда привлекают пользователей даже больше, чем флагманы. Причина довольно про...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor