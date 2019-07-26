Asus провела презентацию нового смартфона второго поколения смартфона sus ROG Phone

Компания Asus представила смартфон второго поколения для геймеров Asus ROG Phone. Новинка оснащена 6,59-дюймовым экраном с разрешением 2340 на 1080 пикселей, мощной современной электроникой и стильным AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Работает аппарат на чипсете Snapdragon 855 Plus от Qualcomm. Селфи-камера содержит датчик изображения на 24 МП. Емкость батареи составляет 6000 мАч. Сообщается, что к смартфону можно присоединить док-станцию TwinView Dock II, которая включает в себя второй экран и дополнительный аккумулятор емкостью 5000 мАч. О стоимости гаджета пока не сообщается.