Asus выпустил бета-версию Android Pie для ZenFone 4 Max на основе AOSP

Компания Asus недавно выпустила Android Pie для Zenfone Max Pro M1, Zenfone Max M2 и ZenFone Max Pro M2, а сейчас производитель запустил бета-тестирование прошивки для ZenFone 4 Max.

Обновление вышло с номером сборки 16.0200.1903.25 и оно отличается от предыдущих прошивок компании. Вместо того, чтобы добавить последнюю версию фирменной оболочки ZenUI, разработчики вовсе убрали её. Обновление основана на AOSP (Android Open Source Project). По сути, это «чистый» Android со всеми особенностями. Когда выйдет стабильное ПО, пока не сообщают.