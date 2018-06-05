Asus запускает гарнитуру ROG Delta USB-C - претензии 127 dB SNR

Гарнитура ROG Delta Type-C является последним дополнением в растущей линейке аудиоустройств от ASUS. Delta объединяет ПК и мобильные устройства передовым коннектором USB-C.Установка USB Type-C позволяет ROG Delta подключаться к широкому спектру устройств следующего поколения. Двухстороннее гнездо прост в подключении, в то время как цифровой интерфейс передает чистый аудиосигнал на гарнитуру. Также поддерживается сопряжение со старыми устройствами с помощью входящего в комплект Type-A адаптера, что обеспечивает совместимость с устаревшими USB-портами.

В ROG Delta используется усилитель ESS Saber, способный воспроизводить звук высокой четкости до 32 бит и 384 кГц. В то время как в большинстве стереогарнитур используется один ЦАП, ROG Delta имеет четыре цифро-аналоговых преобразователей (DAC). Каждый из них отвечает за свой частотный диапазон: 20–150 Гц, 150–5000 Гц, 5000–20 000 Гц и 20 000–40 000 Гц. В результате обеспечивается звук очень высокого качества; заявленное соотношение сигнал/шум — 127 дБ.

Delta использует те же 50-миллиметровые динамики Essence, что серия наушников Strix Fusion. Совместно с ЦАП они передают насыщенный и богатый стереозвук. Стерео потребляет меньше энергии, чем объемный звук, что делает гарнитуру идеальной для смартфонов, ноутбуков и планшетов, где важно длительное время автономной работы. Для улучшения акустической изоляции, внутренние стенки подушек облицованы синтетической кожей. Это может стать преимуществом во время интенсивных матчей, а остальная часть амбюшур покрыта дышащей сетчатой ​​тканью.