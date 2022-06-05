Audeze выпускает планарно-магнитные наушники MM-500

Audeze MM-500 изготавливаются вручную в ​​Южной Калифорнии. Модель была разработана совместно с инженером по микшированию Мэнни Маррокином, обладателем 11-премий «Грэмми».

Благодаря амбушюрам из мягкой кожи премиум-класса, регулируемому оголовью из пружинной стали и корпусу из обработанного алюминия наушники MM-500 кажутся солидными, но легкими. Наушники, оснащенные собственной технологией Audeze.

Audeze MM-500 предназначены для создателей музыки и профессионалов в области аудио. Новинка имеет низкий импеданс (18 Ом) и высокую чувствительность (100 дБ/1 мВт).

Цена наушников Audeze MM-500 составляет около 1699 долларов. В комплекте с наушниками идет кабель в оплетке и дорожный футляр.