Audio-Technica представила наушники по «Звёздным войнам»

Перед стартом мероприятия Star Wars Celebration Japan, которое пройдёт в Токио 18 апреля, компания Audio-Technica анонсировала четыре новых лимитированных версии беспроводных наушников ATH-CKS50TW2. Модель, впервые представленная на CES 2025, сохранила все функции оригинала, но получила тематический дизайн, вдохновлённый персонажами «Звёздных войн» — R2-D2, Грогу, Мандалорцем и Дартом Вейдером. Помимо нового оформления, наушники воспроизводят уникальные звуковые уведомления, включая тяжёлое дыхание Вейдера и грустный свист при отключении версии R2-D2 от устройства. Стоимость лимитированной серии выше, чем у стандартной версии — 179 долларов вместо 149 долларов за базовую модель.

Кроме того, стоит отметить, что изначально новые наушники в специальном оформлении будут продаваться только на Star Wars Celebration Japan, а лишь потом поступят в предзаказ на сайте Audio-Technica с 21 апреля (официальный релиз состоится 4 мая 2025 года). Производитель отметил, что эти наушники сохраняют до 40 часов автономной работы с активным шумоподавлением и поддерживают функцию «Magnetic Switch», которая автоматически выключает устройство при соединении наушников магнитами. Каждая версия оснащена уникальными звуковыми эффектами, которые сигнализируют о включении и выключении различных функций, плюс выглядит такой корпус интереснее, чем базовая модель. Но, с другой стороны, всё это интересно исключительно фанатам кинофраншизы.
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