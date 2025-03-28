Audio-Technica представила наушники по «Звёздным войнам»

Кроме того, стоит отметить, что изначально новые наушники в специальном оформлении будут продаваться только на Star Wars Celebration Japan, а лишь потом поступят в предзаказ на сайте Audio-Technica с 21 апреля (официальный релиз состоится 4 мая 2025 года). Производитель отметил, что эти наушники сохраняют до 40 часов автономной работы с активным шумоподавлением и поддерживают функцию «Magnetic Switch», которая автоматически выключает устройство при соединении наушников магнитами. Каждая версия оснащена уникальными звуковыми эффектами, которые сигнализируют о включении и выключении различных функций, плюс выглядит такой корпус интереснее, чем базовая модель. Но, с другой стороны, всё это интересно исключительно фанатам кинофраншизы.