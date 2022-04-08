Audio-Technica выпустила Bluetooth-версию своих популярных наушников M20x

Audio-Technica выпустила беспроводную Bluetooth-версию своих популярных наушников M50x. M20x — это удобные наушники, хотя в них отсутствуют некоторые конструктивные особенности M50x, такие как возможность складывания.

По словам Audio-Technica, в нем используются амбушюры и оголовье профессионального уровня, созданные для долговечности и идеального комфорта. Они поставляются с 40-мм драйверами для улучшения воспроизведения низких частот и позволяют использовать как проводное, так и беспроводное соединение. Ключевой особенностью этой модели является многоточечное сопряжение Bluetooth, которое позволяет беспрепятственно подключать два устройства одновременно. Существует также режим с малой задержкой, обеспечивающий синхронизацию звука и видео и ограничивающий задержку звука в играх.

Они обеспечивают 60 часов автономной работы при полной зарядке и до трех часов при 10-минутной быстрой зарядке через USB-C. Через наушники вы можете управлять вызовами, воспроизведением музыки и громкостью с помощью кнопок на левом наушнике. Хотя Audio-Technica обещает отличную звукоизоляцию, они не оснащены функцией шумоподавления.
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