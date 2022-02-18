Audio-Technica выпустила беспроводные наущники с 20 часами автономной работы

Хотя время автономной работы должно быть одной из главных проблем при выборе пары беспроводных наушников, Apple снова и снова доказывает, что ваша линейка аудиосистем не должна выделяться длительным сроком службы батареи, чтобы быть успешной. К счастью, японская компания Audio-Technica, один из знаковых брендов в индустрии аудиооборудования, нашла способ довести автономность батареи до невероятно высоких показателей. Не претендуя на технологическое чудо, новые наушники Audio-Technica ATH-CKS50TW кажутся весьма продвинутыми наушниками на фоне конкурентов. Например, они оснащены технологией активного шумоподавления, которую можно включать и выключать нажатием кнопки. Меломаны будут рады узнать, что наушники ATH-CKS50TW сертифицированы Sony 360 Reality Audio, поэтому прослушивание музыки должно быть более захватывающим и реалистичным.

Как и ожидалось, они водонепроницаемы (IPX4) и поддерживают Bluetooth 5.2. Также наушники можно одновременно подключать к нескольким устройствам, и вы также можете использовать один наушник за раз. Что касается батареи, Audio-Technica объявила, что ATH-CKS50TW должны обеспечивать около 20 часов непрерывного воспроизведения музыки с отключенным ANC. Благодаря чехлу для зарядки, который поставляется вместе с наушниками, они могут работать до 50 часов без подзарядки. Более того, согласно Audio-Technica, пользователи ATH-CKS50TW должны иметь возможность прослушивать до 90 минут с отключенным шумоподавлением после 10 минут зарядки наушников.
Комментарии и отзывы Audio-Technica ATH-CKS50TW
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