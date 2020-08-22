Автономность iPhone SE сравнили с OnePlus Nord

Смартфон OnePlus Nord и новый iPhone SE второго поколения недавно сравнили на предмет производительности и фотовозможностей. В первом сравнении лучше оказался смартфон от Apple, а во втором – OnePlus Nord. В своем очередном видео канал PhoneBuff сравнил автономность устройств. Здесь важно заметить, что iPhone SE второго поколения оснащается 4,7-дюймовым экраном с разрешением 1334:750 пикселей и батареей ёмкостью 1821 мАч, а Nord – 6,44-дюймовым Full HD+ дисплеем и аккумулятором на 4115 мАч. Несмотря на небольшой экран с невысоким разрешением, аппарат Apple продержался 6 часов 16 минут, а OnePlus Nord – 9 часов 22 минут.

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