Axon M смартфон в форме горизонтальной раскладушки

Компания ZTE выпустила компактный смартфон. Аудио возможности устройства представлены выделенным аудиочипом AKM 4962 с поддержкой технологии Dolby Atmos. Два встроенных микрофона с шумоподавлением записывают звук без шумов и помех. Аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 составляет 3180 мАч. Габариты смартфона в сложенном состоянии — 151 х 69 х 12,1 мм, в разложенном — 151 х 138 х 8,7 мм, вес — 232 грамма.Благодаря необычной конструкции, в отдельной фронтальной камере смартфон не нуждается: её роль выполняет основной сенсор на 20 мегапикселей с апертурой f/1.8, автофокусом, и оптической стабилизацией изображения.За производительность ZTE Axon M отвечает четырёхъядерный процессор Snapdragon 821 Pro с максимальной тактовой частотой 2,35 ГГц. Оперативная память составляет 4 ГБ. Доступно расширение внутреннего хранилища до 256 ГБ при помощи карт microSD.О стоимости смартфона пока неизвестно.