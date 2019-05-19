B & O добавляет Google Assistant и мощную батарею наушникам Beoplay H9

Последняя версия флагманских наушников Beoplay H9, компании Bang and Olufsen, обещает колоссальные 25 часов беспроводного воспроизведения от встроенной батареи. Это на семь часов дольше, чем предыдущие Beoplay H9. Появилась возможность вызова Google Assistant с помощью специальной кнопки на наушниках, которую также можно использовать для активации голосового помощника на телефоне подключенному к устройству.

Beoplay H9 имеет сенсорное управление на правом наушнике, которое позволяет регулировать качество прослушивания с помощью жестов. Если вы хотите получить более детальную информацию о своем звуковом опыте, Beoplay H9 позволяет точно настроить практически все, от тональности до постановки звука.

Наушники имеют ту же великолепную технологию активного шумоподавления, «искусно настроенную» акустическую производительность и функциональность режима прозрачности, когда вы не хотите чувствовать себя изолированным от окружения. B & O является премиальным брендом, поэтому, все роскошные функции Beoplay H9 не из дешевых. Флагманские наушники от датского производителя электроники выпускаются в матовом черном и бежевом цвете за $ 500.