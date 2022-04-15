Беспроводные наушники Realme Buds Q2s будут анонсированы вместе с Realme GT Neo 3

Ожидается, что Realme GT Neo 3 скоро дебютирует в Индии. Сообщается, что помимо нового флагманского смартфона Realme планирует представить в стране беспроводные стереонаушники Realme Buds Q2 (TWS).

Realme намерена представить наушники в цветовых вариантах Paper White, Paper Green, Steel Black и Titanium Blue. Они будут оснащены такими функциями, как поддержка Dolby Atmos для объемного 3D-звука, 30 часов автономной работы и шумоподавление (ENC) на базе искусственного интеллекта для устранения шума во время разговора. Наушники будут оснащены 10-мм драйверами и режимом сверхнизкой задержки для игр. Наушники Realme Buds Q2s TWS будут иметь сенсорное управление. Наушники имеют рейтинг IPX4 для водонепроницаемости и будут поставляться с Bluetooth v5.2 для подключения. Утверждается, что они обеспечат до семи часов воспроизведения при полной зарядке и в общей сложности 30 часов автономной работы, включая чехол для зарядки.