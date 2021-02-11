BOE готовится выпускать MicroOLED-дисплеи

По сообщениям инсайдеров, один из ведущих производителей дисплеев в Китае, компания BOE, планирует коммерческий запуск дисплеев MicroOLED во второй половине этого года. Благодаря новой технологии и мощностям производителя, на рынок выйдут более качественные дисплеи для шлемов виртуальной реальности. Для тех, кто не знает, BOE разрабатывает панели MicroOLED с 2018 года совместно с компанией Kunming BOE Display Technology. MicroOLED прикрепляет OLED-панели к кремниевой пластине вместо стеклянной подложки, что позволяет реализовать сверхвысокое разрешение. В то время как размеры пикселей панели OLED в смартфонах и телевизорах составляют около 40–300 микрометров, размер пикселя панели MicroOLED составляет десятую часть этого размера и составляет около 4–20 микрометров. Кроме того, он идеально подходит для сценариев использования AR и VR из-за времени отклика.

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