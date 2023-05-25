BOE представила дисплей с 16К-разрешением

Современные мониторы с разрешением 4K уже стали обыденностью, а мониторы с разрешением 8K постепенно набирают обороты — хотя и с завышенными ценами (например, монитор Dell UltraSharp 32 8K стоит почти 4 000 долларов). Однако, крупные производители, конечно же, не могут остановиться на 8K-разрешении, работая в направлении куда более чёткой картинки. Например, компания BOE, китайский гигант мира дисплеев, официально представил на выставке Display Week 2023 огромный дисплей диагональю 110 дюймов с разрешением 16K. Чтобы представить себе это разрешение, нужно иметь неплохую фантазию и понимание сложных современных технических решений. Например, если 8K-разрешение представляет собой 7680х4320 пикселей, то 16K-разрешение повышает количество пикселей до 15360x8640 точек.

Таким образом дисплей предоставляет 132,7 миллиона пикселей по сравнению с 33,2 миллионами пикселей для 8K и 8,3 миллионами пикселей для разрешения 4K. Естественно, возникает вопрос о том, какое нужно железо в источнике сигнала, чтобы рисовать такое количество пикселей одновременно. Например, даже в 8К сейчас видеокарты не могут показать 60 кадров в секунду, а если пикселей становится в четыре раза больше, то, естественно нагрузка на производительность железа тоже возрастает. Но в будущем, вероятно, такого рода мониторы и телевизоры будут пользоваться спросом, когда аппаратные составляющие дойдут до необходимого уровня. Сейчас это просто маркетинг и не более.
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