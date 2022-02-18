BOE сталкивается с проблемами с поставками дисплеев для iPhone

Из-за этой неудачи BOE сократит объем производства OLED-панелей для iPhone с трех миллионов единиц до двух миллионов единиц в следующем месяце. Apple заказала у производителя до 10 миллионов OLED-панелей на первую половину 2022 года. Apple может попросить Samsung или LG закрыть недостаток. Ранее сообщалось, что BOE обгонит LG по производству iPhone OLED в 2023 году, но если эти проблемы сохранятся, китайская фирма может попрощаться с достижением этого рубежа. В настоящее время компания производит OLED-панели LTPS для менее дорогих iPhone 13 и iPhone 13 mini.