BOE сталкивается с проблемами с поставками дисплеев для iPhone

BOE, как сообщается, сталкивается с проблемами, но не подтверждено, повлияет ли это на поставки в будущем. В отчете говорится, что проблемы с поставками, с которыми сталкивается BOE, повлияют на производство в этом и следующем месяцах. Китайский производитель получает микросхемы для панелей дисплея iPhone от LX Semicon. К сожалению, производство LX Semicon сталкивается со всевозможными трудностями и не может достичь своей конечной цели.

Из-за этой неудачи BOE сократит объем производства OLED-панелей для iPhone с трех миллионов единиц до двух миллионов единиц в следующем месяце. Apple заказала у производителя до 10 миллионов OLED-панелей на первую половину 2022 года. Apple может попросить Samsung или LG закрыть недостаток. Ранее сообщалось, что BOE обгонит LG по производству iPhone OLED в 2023 году, но если эти проблемы сохранятся, китайская фирма может попрощаться с достижением этого рубежа. В настоящее время компания производит OLED-панели LTPS для менее дорогих iPhone 13 и iPhone 13 mini.