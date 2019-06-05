BOE вскоре оставит LG позади

2019-06-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - BOE; [83]
Многие знают о том, что на территории Китая собирают почти всю электронику для всего мира, но мало кто знает, что правительство этой страны постоянно работает над улучшением благосостояния собственного производства. Например, компания BOE Technology Group, которую поддерживает правительство, уже в этом году должна обойти компанию LG в области производства плоских панелей для дисплеев. То есть, компания будет делать больше экранов для смартфонов, телевизоров, планшетов и ноутбуков, чем мировой гигант этого рынка. Это очень хорошая новость, ведь от конкуренции на рынке мы, покупатели, только выиграем — либо цены будут ниже, либо вы сможете получить более качественный продукт за те же деньги. В этом плане все складывается отлично.


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